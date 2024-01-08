Дуже серйозна загроза: чи може Іран постачати Росії балістичні ракети

Іран навесні 2024 року може передати Росії балістичні ракети. Припускають, що країна-агресор отримає далекобійні ракети Fateh-110 або Zolfaghar.

В етері 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив, на яку кількість ракет може розрахувати Росія та як після цього зміниться ситуація з обстрілами українських міст. Зазначимо, що у Білому домі вважають, що Москва все ж таки може отримати ракети малої дальності.

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Скільки ракет може отримати Росія

Ймовірно, переговори між Росією та Іраном розпочалися ще восени 2022 року. Проте за даними зовнішньої розвідувальної служби Ізраїлю, угода нібито була зірвана.

Згідно з попередніми домовленостями, Москва повинна була отримати від Тегерана балістичні ракети в обмін на російські Су-35, які країна-агресор виготовляла для Єгипту. Однак Каїр відмовився від російських винищувачів під тиском Заходу.

В результаті Іран отримує Су-35. Невідомо, чи був це бартерний обмін. Можливо, Іран заплатив грошима або "Шахедами", або боєприпасами й грошима,

– мовив Шарп.

На його думку, якщо переговори завершаться успіхом, то Росія може розраховувати на декілька сотень ракет від Ірану, але протягом досить тривалого періоду. Навряд чи Іран може одноразово дозволити собі з власних запасів позбутися кількох сотень ракет.

Я думаю, що Іран може постачати із власних запасів кілька десятків ракет протягом досить довгого терміну та виробляти їх заново. Якщо Росія таки отримає ракети, то зростуть її можливості щодо обстрілу території України на дальності від 250 до 400 кілометрів углиб української території. Це дуже серйозна загроза,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

За його словами, більша кількість навряд чи можлива, тому що для Ірану ракети – дуже важлива частина арсеналу. Нині Тегеран певною мірою перебуває під загрозою війни, тому навряд чи готовий позбутися від значної частини свого арсеналу на користь Росії, або різко підвищити масштаби виробництва.

Росія хоче отримати іранські балістичні ракети