КНДР можуть надати Росії снаряди: топгенерал США оцінив, чи вплинуть на війну проти України
Джерело:The Guardian
Кім Чен Ин навідався до Росії, де поспілкувався з Владіміром Путіним. Кажуть, КНДР може наростити постачання Росії артилерійських боєприпасів. Але чи допоможуть вони Кремлю?
Відповів на це питання голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі. За його словами, навряд чи більша кількість артилерійських снарядів від КНДР допоможе Росії у війні проти України.
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Міллі скептично ставиться до передачі снарядів
За словами Міллі, нещодавня зустріч Путіна та Кім Чен Ина змусить останнього надати Росії більше артилерійських снарядів радянських часів. Мовиться про 152-міліметрові боєприпаси. Водночас він зазначив, що не зрозуміло, скільки їх буде і наскільки скоро передаватимуть ці снаряди.
Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього,
– зазначив Міллі.
Міллі зазначив, що не має на меті надто применшувати значення надання Росії цієї зброї. Водночас він зазначив, що сумнівається у її вирішальності.
Звернімо увагу на те, що західні уряди та експерти вважають, що Кім таки надаватиме Росії боєприпаси. А от Кремль постачатиме КНДР передовим озброєнням, а також технологіями.
Тим часом журналісти проаналізували витрати Росії у війні проти України. Вони зазначають, що щодня Москва вкладає у війну по 300 мільйонів доларів.
Скільки Кремль витратив за півтора року
- Сукупні прямі витрати на війну та вартість знищеної техніки за 18 місяців (з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023 року) вражають. А все тому, що мовиться про близько 167,3 мільярда доларів США. Forbes зробив відповідні підрахунки, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.
- У виданні зауважили, що за січень – червень 2023 року окупанти витратили на війну більше, ніж планували за цілий рік. Попри це, вони подвоїли військовий бюджет. Правда, вирішили заощадити на забезпеченні солдат.
- Власне, у 2022 році на одного російського бійця на день сумарно відраховували по 200 доларів. А вже у 2023 – по 120 доларів. Також скоротилася сума компенсації рідним за ліквідованого або пораненого окупанта.