Загрожують не лише "Шахіди": Росія може отримувати ударні дрони ще й від Китаю

Пекін усіляко відхрещується від заяв про військову допомогу Москві. Тим часом з'явилася інформація про те, що Росія може отримувати від Китаю дрони-камікадзе.

Наявні дані свідчать про те, що наразі ведуться переговори. У них беруть участь військові з Росії, а також китайський виробник безпілотників Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology.

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Обговорюють масове виробництво дронів

За наявною інформацією, компанія Bingo дала згоду на виготовлення та тестування 100 прототипів безпілотників ZT-180. Їх планують передати російському міноборони до квітня 2023 року. Зауважимо, що такі дрони, за словами військових експертів, здатні нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Цікаво, що наступний етап співпраці з Bingo передбачає самостійне виготовлення дронів. Компанія постачатиме Росії компоненти, з яких країна-агресорка зможе збирати близько 100 таких дронів на місяць.

Також джерела розповідають, що конструкція таких дронів-камікадзе може нагадувати іранські "Шахіди". Власне, останніми росіяни регулярно атакували Україну. Зокрема, житлові будинки, електростанції й об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, внаслідок низки атак гинули та страждали мирні мешканці нашої держави.

Росія може отримати від Китаю дрони-камікадзе, а може не отримати. Наразі ж варто бути готовими до того, що ворог може здійснити чергову масовану ракетну атаку по Україні. І про це повідомляють також у ГУР МО.

Буданов каже, що атака буде

Глава ГУР МО підкреслив, що "нічого незвичайного не буде". Водночас він пояснив, на які масштаби ракетного удару слід очікувати українцям 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення.

Давайте так: нічого незвичайного (до 24 лютого – 24 Канал) не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар,

– розповів Кирило Буданов.

Він поспішив заспокоїти українців. За словами очільника української розвідки, "ми таке пережили вже понад 20 разів". Водночас він зауважив, що використання ракет, а також дронів-камікадзе – досить старий метод.