Бояться наших крилатих ракет: росіяни можуть перебазувати авіацію з Криму для атак по Україні
Російські загарбники використовують для атак по Україні кілька летовищ, розташованих у поки що окупованому Криму. Однак, агресор може перебазувати свою авіацію з півострова.
Зокрема, ворог може зробити це через загрозу його аеродромам. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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Окупанти можуть перебазувати авіацію з Криму
В окупованому Криму 5 летовищ, які військові країни-терориста використовують для різних завдань. Варто розуміти, що авіація – дуже мобільний рід військ. Тож загарбники можуть робити це з інших аеродромів.
"Близько 40 летовищ Росія використовує для того, щоб атакувати Україну", – зазначив Ігнат.
Уточнив, що вони розташовані на різних відстані та напрямках. Зокрема, на території Білорусі, Росії й безпосередньо на окупованому півострові.
Якщо є загроза аеродромам, якщо туди дістають українські крилаті ракети, я маю на увазі зараз Крим, то відповідно може бути перебазування авіації на інші аеродроми,
– зауважив речник.
Додав, що Росія, ймовірно буде робити це, розуміючи, що уже аеродром Саки та інші, зокрема, Бельбек, під прицілом.
Росія вже вдавалася до такої тактики – розосередження авіації, коли і Рязань, і Енгельс були дещо "забавовнені". Вони розосереджували свої Ту-95, – аж на Далекий Схід відправляли,
– підсумував Юрій Ігнат.
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ЗСУ мають ракети, які росіяни не можуть збивати
- Зауважимо, що речник командування Повітряних сил також розповів, що наші захисники вже мають на озброєнні ракети, які окупанти не можуть збивати.
- Йдеться про крилаті ракети західного виробництва.
- "Це ракети, якими противник нас постійно атакує з перших днів війни, як Х-101 чи"Калібр". Тепер у нас є не просто така ж, а краща зброя. Противник не може збивати ці ракети", – підкреслив Ігнат.