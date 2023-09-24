Бояться наших крилатих ракет: росіяни можуть перебазувати авіацію з Криму для атак по Україні

Російські загарбники використовують для атак по Україні кілька летовищ, розташованих у поки що окупованому Криму. Однак, агресор може перебазувати свою авіацію з півострова.

Зокрема, ворог може зробити це через загрозу його аеродромам. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Окупанти можуть перебазувати авіацію з Криму

В окупованому Криму 5 летовищ, які військові країни-терориста використовують для різних завдань. Варто розуміти, що авіація – дуже мобільний рід військ. Тож загарбники можуть робити це з інших аеродромів.

"Близько 40 летовищ Росія використовує для того, щоб атакувати Україну", – зазначив Ігнат.

Уточнив, що вони розташовані на різних відстані та напрямках. Зокрема, на території Білорусі, Росії й безпосередньо на окупованому півострові.

Якщо є загроза аеродромам, якщо туди дістають українські крилаті ракети, я маю на увазі зараз Крим, то відповідно може бути перебазування авіації на інші аеродроми,

– зауважив речник.

Додав, що Росія, ймовірно буде робити це, розуміючи, що уже аеродром Саки та інші, зокрема, Бельбек, під прицілом.

Росія вже вдавалася до такої тактики – розосередження авіації, коли і Рязань, і Енгельс були дещо "забавовнені". Вони розосереджували свої Ту-95, – аж на Далекий Схід відправляли,

– підсумував Юрій Ігнат.

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