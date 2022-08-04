росія шантажує світ зброєю для КНДР: експерт-міжнародник оцінив рівень загрози

Atlantic Council пише, що кремль може погрожувати світу передачею передових ракетних технологій до КНДР. Так вони хочуть послабити санкції або припинити передачу зброї України. Однак це все, скоріш за все, звичайний шантаж.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, таку інформацію варто сприймати як інформаційний шантаж з боку росії.

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москва буквально просить запчастини в інших країн

Цікаво, що саме росія має намір передавати, якщо в них самих проблеми із запчастинами до ракет та інших систем. Це досить дивно звучить на фоні того, що кремль намагається домовитися із Китаєм та Іраном про постачання зброї.

Я б скоріше сприймав цю інформацію як блеф та інформаційний шантаж. Ми бачимо ситуацію, коли москва буквально благає і китай, і іран передати не лише комплектуючі, не лише сировину, а й повноцінні ракети та інші засоби. росія зараз не здатна відтворити ці технології, – зазначив Краєв.

На його думку, в таких заявах москви немає реальної та прагматичної загрози, на яку потрібно зважати. Найімовірніше, це продовження лінії, що "ми нє здайомся", "ми асаждьонная крєпость і точьна пабєдім".

Краєв вважає, що США та партнери по НАТО вже чітко розуміють, чого варті погрози росії. Та й загалом Сполучені Штати почали значно жорсткіше грати на міжнародній арені.

За словами експерта, вони буквально повернулися до логіки холодної війни: готові ходити по краю леза, провокувати, про що свідчить нещодавній візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Тому США будуть також різко та жорстко реагувати на потенційну загрозу від КНДР.

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