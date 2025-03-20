Тоді Путін припинить завдавати ударів по Україні: військовий назвав єдиний дієвий інструмент

Росія може припинити атаки на Україну, якщо союзники закриють наше небо. У такому разі ракети та безпілотники не долітатимуть до цілі, оскільки їх збиватимуть, і їхня ефективність стане нульовою.

Крім того, засоби повітряного нападу є надзвичайно дорогими, тому їх безсенсовно використовувати, якщо вони одразу знищуються. Про це в етері 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Що змусить Росію не атакувати Україну

Росіяни, коли завдають ударів по житлових будинках, часто не трактують їх як цивільні об'єкти. Вони одразу стверджують, що там могли перебувати високопосадовці, генерали або інші важливі особи, навіть якщо це проста сільська хата. Вони можуть говорити, що в будівлі був штаб найманців або склад боєприпасів, замаскований під цивільний об'єкт.

Часто це маніпуляції, і відповідальність за такі дії не наступає. Світова спільнота лише висловлює стурбованість або просить Україну надати докази, які б спростували російські заяви. Але кожен день відбуваються удари по цивільних об'єктах, і, на жаль, це залишається без належної реакції.

Іван Тимочко зазначив, що якби союзники активно залучали свою авіацію та системи протиповітряної оборони, забезпечували масовану підтримку і збивали російські ракети, Путін, ймовірно, почав би відмовлятися від таких наказів.

Наприклад, ракета "Калібр" коштує близько 10 мільйонів доларів, а інші, як Х-555 – 1,5-2 мільйона доларів. Якщо ракета не досягає цілі, її ефективність стає близькою до нуля, і Росія не буде їх застосовувати, адже це також розкриває їхню слабкість.

Водночас ми могли б наносити контрудари по російських пускових установках,

– наголосив голова Ради резервістів.

Лише загальна підтримка закриття неба над Україною нашими союзниками може стати реальним обмеженням для Росії й змусити її відмовитися від атак.

Тим часом військові експерти Великої Британії розробили план, за яким європейські військово-повітряні сили зі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту українського неба від атак Росії.