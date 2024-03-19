Ймовірно, Росія посилить мобілізацію, – Жданов пояснив, як це вплине на фронт

Найближчим часом Владімір Путін може оголосити про нову хвилю мобілізації у Росії. Кремль хоче кинути на фронт в Україну ще 300 тисяч окупантів. Однак навіть якщо це станеться, то на полі бою ці мобілізовані опиняться у кінці серпня – на початку вересня 2024 року.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, можливо, мобілізація у Росії не буде оголошуватися публічно, але заходи щодо її підсилення будуть проведені дуже ретельно.

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Посилення мобілізації у Росії буде

Олег Жданов зазначив, що кинути ще 300 тисяч окупантів на фронт – не таке просте завдання. Минулого разу ворог збирав таку кількість 3 – 4 місяці, а на поле бою вони потрапили ще через 3 місяці.

Українська та західні розвідки повідомляють, що діалог між Кремлем та міноборони Росії щодо посилення мобілізації триває вже декілька місяців.

Можливо, мобілізація навіть не буде оголошуватися публічно, але заходи щодо її підсилення будуть проведені дуже ретельно. Військовий експерт вважає, що особливу увагу росіяни хочуть звернути на тимчасово окуповані території України, щоб зменшити можливість спротиву з боку чоловічого населення.

Якщо вони все-таки назбирають ці 300 тисяч, то ми зможемо їх побачити на лінії фронту приблизно у другій половині серпня – на початку вересня. Не раніше,

– припустив він.

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