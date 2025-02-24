Росія може повернутись через 10 років, якщо ми не будемо готові, – Зеленський

24 лютого – треті роковини початку повномасштабної війни. Цього дня на пресконференції Володимира Зеленського запитали, які його надії на наступні роки.

Відповідь президента передає 24 Канал з посиланням на захід під назвою "Підтримуй Україну", який транслювали в ефірі телемарафону.

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Зеленський про очікування в наступні три роки

Росія може повернутись через 10 років, якщо ми не будемо готові. Але вони не повернуться, якщо ми поставимо їх на місце, повернемо їх на їхню територію і якщо Україна буде в Європейському Союзі та в НАТО у найближчому майбутньому, якщо в нас будуть міцна армія, альянс та єдність,

– сказав президент.

Він наголосив: сподівається, що зможемо закінчити війну 2025 року, а не через три роки. За словами Зеленського, всім нашим країнам складно проходити війну. Але росіяни не переможуть у війні проти України – і не пробачать цього українцям. Тож, швидше за все, захочуть повернутися.

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