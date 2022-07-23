росія може припинити транзит газу: які регіони постраждають найбільше

Країна-агресорка може припинити транзит газу через територію нашої держави. Внаслідок цього може постраждати низка регіонів України, що мають слабку газорозподільну систему.

Україна має готуватися до важкої зими. Про те, як вплине на енергетичний ринок України припинення транзиту російського газу 24 каналу, розповів експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Що нам дає транзит газу

Експерт пояснив, що транзитний газ, що йшов через Україну в Європу, створював тиск в системі. Водночас наша країна забирала його для своїх потреб і розподіляла між споживачами. А вже взимку підіймала газ з підземних сховищ та компенсувала Європі.

Тобто, за словами Юрія Корольчука, якщо транзит російського газу припиниться, то ми не зможемо взяти його для власних потреб. Нам тоді доведеться, умовно кажучи, розвернути трубу з Заходу на Схід, і качати газ з підземних сховищ і це – проблема.

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Які регіони найбільше постраждають

Як пояснив Корольчук, деякі області України мають погано розвинені газорозподільні системи. Саме тому може виникнути проблема, щоб доставити газ безпосередньо населенню.

Якщо транзит припиниться, то, на думку експерта, проблемними стануть Південь та Південний схід України, зокрема:

Одеська,

Херсонська,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська області.

Водночас Захід України буде в кращій ситуації, тому що там буде тиск з підземних сховищ. Відтак, коли газ буде підійматися – тиску буде достатньо, щоб він дійшов до споживача.

Газовий шантаж росії: останні новини

21 липня, після 10-денної перерви, росія відновила транзит газу через "Північний потік-1" до Німеччини. Проте, країна-агресорка зменшила транзит газу до 40% від потужностей "Північного потоку".

Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, навіщо росія пішла на такий крок. На його думку, держава-агресорка продовжує тактику шантажу за старою схемою: вимагає щось від Європи та, як тільки отримує, зменшує транзит газу.

владімір путін анонсував скорочення поставок газу до ЄС та запропонував компенсувати це запуском газопроводу "Північний потік-2", який було зупинено через вторгнення росії. Однак, у ЄС кажуть, що це неприпустимо.

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