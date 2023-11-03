Точкові наступальні операції: у ГУР розповіли, чого чекати від росіян на фронті
Джерело:РБК-Україна
Українська розвідка пояснила, чого можна чекати від ворогів на фронті взимку та весною. Андрій Юсов відповів на питання, чи може Росія готувати щось масштабне, наприклад, велику наступальну операцію.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України пояснив під час інтерв'ю, що ворог може вдатись до подібного масштабу дій, які наразі відбуваються в районі Авдіївки. Це за умови тих сил та заходів, якими зараз оперує Росія.
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Яких дій на фронті можна чекати від Кремля
Це точкові операції на окремих напрямках. Ось це те, що зараз може зробити агресор. Звичайно, ми уважно стежимо за можливим розвитком ситуації, кадровим потенціалом і іншими можливостями окупантів,
– запевнив Андрій Юсов.
За його словами, для проведення широкої наступальної операції ворогам треба провести нову хвилю публічної мобілізації. Ба більше, Юсов запевнив, що таке рішення Кремль серйозно розглядав і воно буквально лежало на столі воєнно-політичного керівництва Росії.
"Проте, це рішення так і не було втілено і наразі відкладено через різні причини. Зокрема, через побоювання дестабілізаційних та протестних процесів всередині Росії, яка насправді є вкрай нестабільним утворенням із купою внутрішніх проблем. Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на зараз воно не ухвалене", – пояснив Юсов.
Останні новини з фронту
- Тільки за останню добу Кремль втратив в Україні щонайменше 850 одиниць особового складу та десятки одиниць техніки. З початку повномасштабного вторгнення – 303 270 солдатів.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що він припустився помилки, коли вважав, що Росія зупинить війну через великі втрати. Генерал розповів, що чотирьох місяців мало б бути достатньо, щоб ЗСУ дійшли до Криму, воювали в Криму, повернулися з Криму і знову заходили та виходили. Натомість цього не трапилось.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що біля Авдіївки зафіксували деяке зменшення кількості боєзіткнень. Проте Росія не відмовилась від своїх планів щодо хоча б оточення Авдіївки. Наразі ж вороги готуються та проводять перегрупування.