Точкові наступальні операції: у ГУР розповіли, чого чекати від росіян на фронті

Українська розвідка пояснила, чого можна чекати від ворогів на фронті взимку та весною. Андрій Юсов відповів на питання, чи може Росія готувати щось масштабне, наприклад, велику наступальну операцію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України пояснив під час інтерв'ю, що ворог може вдатись до подібного масштабу дій, які наразі відбуваються в районі Авдіївки. Це за умови тих сил та заходів, якими зараз оперує Росія.

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Яких дій на фронті можна чекати від Кремля

Це точкові операції на окремих напрямках. Ось це те, що зараз може зробити агресор. Звичайно, ми уважно стежимо за можливим розвитком ситуації, кадровим потенціалом і іншими можливостями окупантів,

– запевнив Андрій Юсов.

За його словами, для проведення широкої наступальної операції ворогам треба провести нову хвилю публічної мобілізації. Ба більше, Юсов запевнив, що таке рішення Кремль серйозно розглядав і воно буквально лежало на столі воєнно-політичного керівництва Росії.

"Проте, це рішення так і не було втілено і наразі відкладено через різні причини. Зокрема, через побоювання дестабілізаційних та протестних процесів всередині Росії, яка насправді є вкрай нестабільним утворенням із купою внутрішніх проблем. Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на зараз воно не ухвалене", – пояснив Юсов.

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