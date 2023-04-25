Росія може піти в наступ на кількох ділянках з покращенням погоди, – Білий дім
Джерело:"Голос Америки"
Незабаром російські загарбники можуть піти у наступ на кількох ділянках. Це станеться з покращенням погоди в Україні.
Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, наразі Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ перейшли до власного контрнаступу.
Важливо Протягом останніх 3 діб у нас на Півдні потужні результати роботи, – Гуменюк
Незабаром Росія може піти в наступ на кількох ділянках
Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. І ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони ухвалять рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести,
– заявив Кірбі.
Він наголосив, що США розвивають потужності, які надають Україні. До того ж Кірбі розповів про потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких – бронетехніка, артилерія, ППО і матеріально-технічне забезпечення.
"Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також", – додав Кірбі.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
- Раніше низка аналітиків прийшли до висновку, що ЗСУ вже буцімто на лівому березі Дніпра.
- Наталя Гуменюк розповіла, що зараз українські захисники підчищають лівий берег від російських загарбників. Останні дні результати роботи "дуже потужні".
- За добу на Південному напрямку вдається знищувати від 13 до 20 одиниць техніки.
- Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок і просунулися до Північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на Захід від Дачі.
- Зауважимо, що в оперативному командуванні "Південь" закликали дотримуватись інформаційної тиші та дочекатись офіційної інформації.