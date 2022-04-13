Росія може утримувати свої підрозділи у Курській області для сковування ЗСУ
13 квітня 2022 , 07:08Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Росія продовжує нарощувати та утримувати свої сили на різних напрямках. Окупанти можуть тримати військові підрозділи і на Сіверському напрямку.
Мовиться про Курську область, яка межує з нашою державою. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України за 13 квітня.
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Окупанти хочуть скувати ЗСУ
Ймовірно, російські військові мають намір організувати демонстраційні дії, аби скувати українських захисників.
"На Сіверському напрямку не унеможливлюється утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил, – мовиться в повідомленні.
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