Партизани попередили про можливі провокації від спецслужб Росії
Джерело:"Атеш"
Агенти "Атеш" заявили, що спецслужби Росії можуть готувати провокації. Також вороги можуть затримувати мусульман та навіть "виявити" в них саморобні вибухові пристрої.
Українські партизани написали, що провокації ворога можуть відбутись найближчим часом. До речі, в "Атеш" попереджали, що росіяни змушені постійно переміщати військову техніку в Маріуполі через атаки ЗСУ ракетами ATACMS та величезні втрати.
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Що відомо про загрозу провокацій ворога
За нашою інформацією спецслужби Росії можуть готувати провокації найближчим часом. Метою провокацій є звинувачення Сил оборони України в організації та проведенні терактів на території Росії,
– пояснили в "Атеш".
Там також попередили, що росіяни планують проводити так звані "антитерористичні заходи". Під час них російські загарбники можуть затримати мусульман, у яких, можливо, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.
Росія готувала операцію "Майдан-3"
- У листопаді 2023 року Володимир Зеленський заявив, що Кремль готує масштабну дезінформаційну кампанію "Майдан-3".
- Окупанти цією операцією хотіли створити хаос в українському суспільстві. Метою "Майдану-3" також було посіяти розкол в нашому суспільстві.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив наприкінці квітня, що операція триває та, на жаль, просувається. За словами головного розвідника, росіяни над "Майданом-3" працюють.
- Раніше Служба безпеки України заявила, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації у березні – травні 2024 року. На це ворог виділив 1,5 мільярда доларів, тільки на поширення антиукраїнських настроїв у телеграмі Кремль витратив майже 250 мільйонів доларів.