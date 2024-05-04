Партизани попередили про можливі провокації від спецслужб Росії

Агенти "Атеш" заявили, що спецслужби Росії можуть готувати провокації. Також вороги можуть затримувати мусульман та навіть "виявити" в них саморобні вибухові пристрої.

Українські партизани написали, що провокації ворога можуть відбутись найближчим часом. До речі, в "Атеш" попереджали, що росіяни змушені постійно переміщати військову техніку в Маріуполі через атаки ЗСУ ракетами ATACMS та величезні втрати.

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Що відомо про загрозу провокацій ворога

За нашою інформацією спецслужби Росії можуть готувати провокації найближчим часом. Метою провокацій є звинувачення Сил оборони України в організації та проведенні терактів на території Росії,

– пояснили в "Атеш".

Там також попередили, що росіяни планують проводити так звані "антитерористичні заходи". Під час них російські загарбники можуть затримати мусульман, у яких, можливо, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.

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