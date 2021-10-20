Росія може вдатися до нових провокацій проти місії ОБСЄ, – розвідка

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може продовжити блокування місії ОБСЄ, як це було в Донецьку та Горлівці. Метою агресора є створення штучних проблем напередодні зустрічі глав МЗС у нормандському форматі.

Росія робить все можливе, щоб дискредитувати місію. В управлінні розвідки помітили тенденцію Кремля вдаватися до провокацій напередодні зустрічей високого рівня.

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Росія вкотре нехтує міжнародним правом

У Головному управлінні розвідки заявили, що блокування Росією місії ОБСЄ в Донецьку та Горлівці вкотре доводить те, що Кремль нехтує міжнародним правом та взятими на себе зобов'язаннями. Тому країна-агресор може продовжити втілення подібних провокацій.

Своїми діями проти ОБСЄ Росія ускладнює роботу спостерігачів перед зустріччю глав МЗС України, Росії, Німеччини та Франції. Українська розвідка заявила, що Кремль діє так не вперше.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України неодноразово фіксує здійснення Росією провокацій та інформаційно-психологічних операцій напередодні міжнародних зустрічей високого рівня,

– заявили в управлінні розвідки.

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