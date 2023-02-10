Номенклатура доволі обмежена: які ракети Росія ще може виготовляти

Можливості російських загарбників щодо виготовлення нових ракет значно обмежені. Так, країна-агресорка фактично може виготовляти лише певні типи озброєння.

Насамперед мовиться про російські ракети типу "Калібр" та Х-101. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

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Треба перекрити Росії канали постачання компонентів

Водночас такі ракети як Х-55 росіяни більше не випускають. Що стосується Х-22, то окупанти також стріляють залишками цих ракет.

Крім того, Міноборони України провело брифінг, на якому були всі присутні військові аташе. На ньому розповіли, які радіоелектронні компоненти використовує Росія для виробництва зброї. У такий спосіб планується завадити окупантам розширювати виробництво ракет.

Якщо перекрити канали (постачання компонентів для виготовлення ракет – 24 Канал), то їхні ракетні атаки зійдуть нанівець,

– зауважив експерт з авіації.

На його думку, це значно полегшило б роботу нашої протиповітряної оборони та Збройних Сил в цілому. Адже Росія використовує однакові мікросхеми і в артилерії, і в системах наведення, і в радіостанціях тощо. Наприклад, від компанії Texas Instruments.

Романенко сказав, які ракети Росія ще може виготовляти: дивіться відео

"Якщо вдасться активізувати роботу щодо перерізання шляхів отримання Росією радіоелектронних компонентів, то загалом ми маємо шанс, навіть без винищувачів, значно покращити ситуацію на фронті", – сказав експерт з авіації.

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