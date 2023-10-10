Росія рухається до виходу із договору про заборону ядерних випробувань, – ISW

Росія може відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Адже керівництво Держдуми наказало депутатам обговорити процес відкликання ратифікації договору.

Російським депутатам дали час до 18 жовтня 2023 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Кремль такими вчинками хоче спонукати США та союзників тиснути на Україну в питанні переговорів.

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Що відомо про дії Росії щодо договору

Аналітики ISW з посиланням на ЗМІ зауважили, що:

керівники російської Держдуми дали комітету Думи з міжнародних справ час до 18 жовтня, щоб обговорити процес відкликання ратифікації договору Росією;

Владімір Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.

Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним,

– заявили фахівці.

Варто зауважити, що 5 жовтня Путін, виступаючи на Валдаї, знову лякав світ ядерною зброєю. Тоді ж в Держдумі заявили, що готують вихід Росії з угоди про заборону ядерних випробувань.

Що відомо про останні заяви Путіна