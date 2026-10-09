Росія може заробити 4,5 мільярда доларів на продажу дизеля після розмови Путіна з Трампом

Трамп домовився з Путіним про поставки дизелю на світовий ринок. Таким чином Росія може заробити 4,5 мільярда доларів.

Про це пишуть росЗМІ.

Скільки може заробити Росія на продажі дизелю

За словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн.

Також він заявив про плани постачання ще 3 мільйонів тонн, залежно від стану російських НПЗ.

Ціна однієї тонни дизельного палива становить близько 1,5 тисячі доларів. Таким чином 3 мільйони тонн на світовому ринку оцінюється приблизно у 4,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, що після бесіди Трампа з Путіним Мінфін США уже скасував санкції і негайно видав ліцензію на постачання дизеля з Росії.

До слова, сам Путін розповів, що у ході телефонної розмови з президентом США нібито "значну увагу" було приділено перспективам врегулювання "української кризи". Також порушувалися питання щодо Ірану та різні аспекти двосторонніх відносин.