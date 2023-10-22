У Повітряних силах попередили про можливу зміну тактики атак Росії по Україні

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України ракетами та дронами-камікадзе. Водночас країна-агресорка може змінити тактику обстрілів вже взимку.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у етері телемарафону сказав, що Росія нарощуватиме кількість ударних БпЛА. Водночас таких масштабних ракетних ударів, як минулого року, може не бути.

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Росія може змінити тактику

Ігнат сказав, що з безпілотниками справи не такі, як з ракетами. За його словами, мовиться не лише про збільшення виробництва "Шахедів", а й про FPV-дрони.

До них ці дрони надходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту, і засоби протидії потрібно брати з урахуванням, що наш противник буде нарощувати саме ударні БпЛА,

– сказав він.

Він зауважив, що Росія надалі може вдатися до нових тактичних прийомів у війні. Зокрема, це може статися вже у зимовий період. Ігнат висловив думку, що ворог використає військову хирість. За його словами, вона може полягати у використанні нових тактичних прийомів.

"Ці прийоми протягом війни змінюються, росіяни щось нове вигадують", – пояснив речник.

Росія нарощує виробництво "Шахедів"