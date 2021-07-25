Росія може знищити будь-якого супротивника, – Путін пригрозив на параді ВМФ

Росія 25 липня відзначає День ВМФ. З цієї нагоди Володимир Путін похизувався, що країна-окупант начебто може знищити будь-якого супротивника.

За словами російського президента, військово-морський флот його країни нібито має усе необхідне для "захисту національних інтересів".

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Ми здатні виявити будь-якого підводного, надводного, повітряного противника і нанести йому, якщо буде потрібно, незворотного удару,

– пригрозив Путін.

Окрім того, очільник Кремля привітав усіх зі святом та згадав "заповіти Петра I".

Росія запанікувала через корабель США

Американський корабель Yuma зайшов у порт Одеси 10 липня. Ця подія викликала у країни-агресора справжню істерику.

Першими забили на сполох пропагандистські ЗМІ.

Вони оприлюднили заяву влади. Зокрема, у ній мовилося, що "американське військово-транспортне судно Yuma увійшло в Чорне море, за ним стежить Чорноморський флот".