Росія може знищити будь-якого супротивника, – Путін пригрозив на параді ВМФ
25 липня 2021 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:сайт президента Росії
Росія 25 липня відзначає День ВМФ. З цієї нагоди Володимир Путін похизувався, що країна-окупант начебто може знищити будь-якого супротивника.
За словами російського президента, військово-морський флот його країни нібито має усе необхідне для "захисту національних інтересів".
Зауважте Путін боготворив Сталіна, – Саакашвілі пригадав, як глава Кремля захоплювався диктатором
Ми здатні виявити будь-якого підводного, надводного, повітряного противника і нанести йому, якщо буде потрібно, незворотного удару,
– пригрозив Путін.
Окрім того, очільник Кремля привітав усіх зі святом та згадав "заповіти Петра I".Зауважте! У день ВМФ Росії не обійшлося без курйозів
Росія запанікувала через корабель США
- Американський корабель Yuma зайшов у порт Одеси 10 липня. Ця подія викликала у країни-агресора справжню істерику.
- Першими забили на сполох пропагандистські ЗМІ.
- Вони оприлюднили заяву влади. Зокрема, у ній мовилося, що "американське військово-транспортне судно Yuma увійшло в Чорне море, за ним стежить Чорноморський флот".