Росія мріє керувати світовим православ'ям, але цього ніколи не буде, – Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій наголосив на першості Константинополя у системі православних церков. Водночас запевнив, що "з росіянами проблем немає".

За словами патріарха "російські брати прагнуть керувати світовим православ'ям". Втім, підкреслив Варфоломій, такого ніколи не станеться.

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Структура православної церкви – незмінна

Варфоломій пояснив, що Константинополь зберігає першість протягом багатьох століть. Така структура православної церкви – зафіксована та незмінна. У цьому контексті патріарх пригадав слова блаженнішого архієпископа Кіпру. Раніше той пояснював, що вона "зацементована".

Константинополь завжди буде першою церквою у системі православних церков, а сестринська російська церква завжди буде п'ятою,

– наголосив Варфоломій.

Священнослужитель запевнив, що росіяни є "дітьми Константинополя". Він зауважив, що вони, як українці та інші церкви на Балканах, раніше вже отримали автокефалію. Патріарх також підкреслив, що прагнення українців отримати церковну незалежність зумовило бажання не залишатися під впливом Москви.

Томос для України: що варто знати

Варфоломій підписав грамоту про автокефалію Православної церкви України на початку січня 2019 року. Цьому передував спільний молебень з митрополитом Єпіфанієм.

Сам патріарх тоді підкреслив, що Україна гідна мати свою незалежну церкву. Він також зазначив, що "побожний український народ чекав на це благословенного дня сім століть".

Цей документ офіційно підтверджує автокефалію ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Москва тривалий час намагалася блокувати цей процес.

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