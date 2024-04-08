Денис "Редіс" Прокопенко розповів, що росіяни до військовополонених азовців застосовують всі можливі види тортур. З них знущаються фізично та психологічно.

Командир полку "Азов" написав, що у Росії намагаються "судити" азовців. Це Кремль робить для того, щоб покращити позиції Росії в процесі обмінів полоненими.

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Що розповів "Редіс" про тортури над азовцями у полоні

Наразі Росія порушила кожну з норм Женевських конвенцій. До військовополонених азовців застосовують всі можливі види тортур. Нашим полоненим побратимам завдають серйозних тілесних ушкоджень, катують струмом і водою, морять голодом і спрагою. Крім фізичного каліцтва, метою завжди є психологічне травмування,

– розповів "Редіс".

Він пояснив, що типовий вигляд українського військовополоненого, який повернувся з полону, – це щонайменше на третину від власної ваги схудлий військовий з хронічними захворюваннями, травмами та пораненнями, що неправильно загоїлися.

Денис Прокопенко пригадав, що для росіян азовці стали кошмаром у Маріуполі. Адже військові "Азову" зламали плани росіян щодо блискавичної "спецоперації". Росіяни вже два роки вдаються до відплати, знущаючись з азовців у полоні.

Так, Росія влаштувала теракт в Оленівській колонії, деяких важкопоранених бійців донині не погодили для обміну.

Зараз в Росії продовжуються сюрреалістичні "суди" над представниками Азову, покликані покращити позиції Росії в процесі обмінів полоненими. В цинічній системі координат ворога "суди" над азовцями підіймають їхню і так високу цінність в переговорах з Україною, що унеможливлює регулярні обміни,

– розповів командир "Азову".

Він уточнив, що у так званих квазіреспубліках на Донбасі під час більшості показових розправ військовополонених азовців звинувачують у вбивстві цивільного населення та обстрілах мирних помешкань. Хоч окупанти не мають жодних доказів цього, а бійці – права на захист. У Росії більшість азовців судять за статтею про "участь у терористичній організації".

"Це публічні символічні процеси, які не мають нічого спільного із буквою закону й покликані покарати найвідданіших та найхоробріших українських бійців за їхню любов до країни. Московська тиранія жорстоко карає героїв за сміливий спротив її загарбницьким амбіціям", – зауважив "Редіс".

Він додав, що кожен азовець, який захищав Маріуполь та потрапив у полон, боровся проти розширення кремлівського життєвого простору, що несе від таборів смерті до фейкового правосуддя.

Денис Прокопенко пояснив, що єдиною зброєю та відповіддю 12 бригади спеціального призначення "Азов" залишається бій за всіх полеглих, закатованих, поневолених та "засуджених" звірським режимом варварів.

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Азовці досі перебувають у полоні росіян