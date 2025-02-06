Після початку Курської операції у серпні 2024 року, в межах якої українські війська взяли під контроль частину російської території, диктатор Владімір Путін заявив, що головним завданням оборонного відомства країни є відбиття наступу Сил оборони.

У четвер, 6 лютого, вже минуло пів року з моменту операції, проте росіяни й досі не можуть виконати поставлене завдання, що може вплинути на потенційний переговорний процес. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що спонукає Росію до переговорів

Bloomberg пише, що поки російські війська продовжують поступово просуватися на полі бою на сході України, Київ зберігає Курську область як козир для потенційного обміну територіями на будь-яких можливих переговорах з Москвою.

Неспроможність Путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни,

– ідеться у матеріалі.

Зазначають, що перший перетин російського кордону таким чином з часів Другої світової війни є "особистою невдачею для Путіна", оскільки його внутрішній імідж побудований на тому, що він є сильним лідером, який нібито захищає інтереси нації.

Голова Фонду "Петербурзька політика" Михайло Виноградов вважає, що загалом, ефективність військових операцій нижча, ніж очікувалося. За його словами, система не була особливо підготовлена – ні до втрати території, ні до того, що все затягнеться.

Журналісти зауважують, що бойові дії охоплюють невелику територію Курської області. Втім, український наступ в регіон з населенням близько мільйона осіб, став шокуючим для росіян, які на третій рік повномасштабної війни відчули наслідки вторгнення.

Путіну доводиться розставляти пріоритети

Російські чиновники оцінили, що близько 150 тисяч людей у Курській області покинули свої домівки через бойові дії. Повідомляють, що у січні сотні людей вийшли на мітинги в Курську та скаржилися на недостатні заходи для того, аби допомогти їм.

Своєю чергою консультант лондонського аналітичного центру Chatham House Микола Петров наголосив, що у Кремлі розглядають Курську область як "регіональну проблему, а не національну", тому, як пояснює він, росіянам "поспішати нікуди".

Попри те, що Курська операція не зупинила наступ Росії на сході України, Кремль відправив тисячі військових, аби спробувати витіснити українські сили з регіону. Водночас Дональд Трамп за допомогою погроз санкціями тисне на Владіміра Путіна, якщо той відмовиться від мирної угоди.

Видання наголошує, що Росія дала зрозуміти, що її стратегія полягає у тому, аби продовжувати наступ для тиску на Україну та США, щоб країни погодилися на умови Москви. Водночас офіційні особи кажуть, що Росія може вести війну ще 2 – 3 роки.

Путіну доводиться розставляти пріоритети, оскільки його сили виснажені, і він, схоже, більше зосереджений на здобутках в Україні, ніж на відвоюванні території в Курській області,

– вважає старший аналітик лондонської компанії стратегічної розвідки "Призма" Бота Іліяс.

До слова, за даними Генштабу, загальні втрати ворога на цій ділянці за таки проміжок часу сягають близько 40 тисяч осіб, майже половина – убитими. Загальні втрати контингенту Північної Кореї, за даними українських військових, склали близько 4 тисяч осіб.