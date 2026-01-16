Путіну буде нікуди дітись, — політтехнолог зауважив цікаву тенденцію в Росії

На Заході вважають, що російсько-українська війна поступово рухається до завершення. Однією з причин є посилення тиску на Росію з боку США. Якщо все так триватиме й надалі, а економічне становище країни-агресорки не покращуватиметься, то Володимиру Путіну доведеться приймати важливі рішення щодо України.

Політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що ресурси Росії потрохи вичерпуються. Кремль почав засекречувати від населення ті дані, які колись були у вільному доступі. Це пов'язано, ймовірно, із протестами в Ірані, які спалахнули через погіршення рівня життя громадян.

Які проблеми у Росії?

Аббас Галлямов підкреслив, що у Росії зараз серйозні економічні проблеми, зокрема інфляція та зростання цін. Це дуже турбує Кремль і свідчить, про складне становище.

Якщо Дональд Трамп продовжить тиск, то в якийсь момент Путіну буде нікуди діватись і йому доведеться завершити війну,

– сказав він.

Росіяни відчувають значні труднощі через російсько-українську війну, зокрема жителі Бєлгородської області. Там зараз серйозні проблеми з енергопостачанням. Навіть губернатор закликає людей виїжджати до родичів, щоб пережити хоча б зиму.

Весь цей регіон перетворюється на біженців, а влада не турбується про їхній порятунок. Державі бракує ресурсів, щоб допомагати своїм громадянам,

– зауважив політтехнолог.

Він наголосив, що, через подібні ситуації, росіяни починають замислюватись, навіщо їм воювати за Донбас, якщо вони так поневіряються через це у Росії.

Якщо така риторика посилиться і США продовжуватимуть тиснути на Путіна, то він може піти на поступки щодо завершення війни на території України.

Що може змусити Путіна піти на мир?