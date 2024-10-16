Росія накопичує ракети, – керівник ЦПД попередив про можливу підготовку до ударів

Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку ворога до ударів по Україні, які можуть статися зовсім скоро.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Тож радимо не ігнорувати повітряну тривогу найближчим часом.

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Росія нарощує кількість ракет

Як розповів Андрій Коваленко, на жаль, російські загарбники накопичують кількість ракет на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти на кшталт Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети.

Також здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами. Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів,

– йдеться у його повідомленні.

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