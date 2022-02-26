Росія намагалася двома винищувачами підірвати військову частину на Житомирщині
Джерело:фейсбук Житомирської обласної ради
Двома винищувачами Росії була спроба підірвати військову частину в Житомирській області. З першої спроби в них не вийшло. Ракети пройшли мимо.
З другої спроби з 5 ракет 2 влучили в ціль, 3 було збито і вони впали в Коростені.
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За інформацією Коростенської районної державної адміністрації, жертв серед місцевого населення та наших військових немає.
Наразі ситуація в районі стабільна, контрольована, є підтримка військових.
Додамо, що у Житомирі та області лунають сирени і оголошена повітряна тривога. Всім місцевим необхідно сховатися в укриття.
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Текст публікації Житомирської обласної ради:
Шановні жителі Коростенського району! Інформую щодо подій, які відбулися в Ушомирі вчора.
Двома винищувачами РФ була спроба підірвати військову частину. З першої спроби в них не вийшло. Ракети пройшли мимо. З другої спроби з 5 ракет 2 влучили в ціль, 3 було збито і вони впали в м. Коростень.
Жертв серед місцевого населення та наших військових немає. На цю хвилину ситуація в районі стабільна, контрольована, є підтримка військових.