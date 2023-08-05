Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі, відбито атаки в районі Авдіївки: головне з Генштабу

В Україні 528 доба повномасштабної війни. На фронті відбулося ще 30 бойових зіткнень. Російські загарбники намагалися наступати на Запорізькому напрямку. Щоправда, успіху не мали.

Окупаційні війська намагаються не допустити просування наших захисників. Водночас агресор продовжує вбивати мирне населення України, ігнорувати закони та звичаї війни, використовувати тактику терору.

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Що відбувається на головних напрямках фронту

Зауважимо, що станом на 18:00, агресор завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Зауважимо, що після 6 години вечора терористи масовано атакували нашу державу ракетами.

Загалом упродовж доби відбулося 30 бойових зіткнень. Українські воїни стійко тримають оборону на Куп'янському напрямку. Зокрема, успішно відбили атаки ворога в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

Окупанти намагалися наступати на Лиманському напрямку в районі Білогорівки Луганської області. Втім, безуспішно.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують загарбників в районі Курдюмівки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Тим часом на Мар'їнському наші оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки. На Шахтарському – ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

Військові країни-терориста, здійснюючи авіаційні удари, також вели наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Щоправда, успіху не мали.

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ... Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Українські воїни потужно відпрацювали по окупантах

За цю добу наша авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога.