Росіяни здійснили штурмові дії біля Вишневого на Харківщині, – DeepState

Росіяни у четвер, 6 лютого, здійснили штурмові дії в декілька накатів на Харківщині. Сталося це біля населеного пункту Вишневе.

На щастя, спроба російського наступу виявилися невдалою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Росія хотіла прорватися біля Першотравневого та Зеленого Гаю

Аналітики DeepState розповіли, що для штурму в декілька накатів біля Вишневого російська армія зібрала понад десяток одиниць техніки. Піхоти було зафіксовано кількістю до роти.

Вони спробували прорвати українську оборону біля населених пунктів Першотравневе та Зелений Гай.

Але цей штурм, зокрема, бійці 3 ОШБр, завдяки ефективній та злагодженій роботі помножили на нуль. Тож незабаром варто очікувати ефектні відео з того району,

– зауважили аналітики.

Де розташоване Вишневе: дивіться на карті

Нагадаємо, що за попередню добу, 5 лютого, за даними Генштабу, на Харківському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки біля Вовчанська та Козачої Лопані, а на Куп'янському – 8 атак неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.