Працюють хвилями: у чому особливість атак окупантів під Авдіївкою

Російська армія навіть ціною великих втрат не встигла оточити Авдіївку до середини грудня, як від неї цього вимагав її диктатор. Втім, окупанти продовжують ускладнювати становище Сил оборони, збільшуючи свої плацдарми довкола міста.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він наголосив, що Сили оборони продовжують твердо стояти на своїх позиціях, не зважаючи на нестачу боєкомплекту.

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Ситуація на полі бою

Загрози оточення Авдіївки як такої немає, але північніше і південніше міста росіянам вдається розширювати свої плацдарми. Через це розширюється лінія фронту, яку Силам оборони потрібно утримувати.

Це доволі ускладнює логістику і ведення бойових дій на цьому напрямку для українських військових. Втім, поки що росіянам не вдалося своїми діями досягти стратегічної переваги.

"У росіян вже почалися серйозні проблеми з бронетехнікою. А Сили оборони, своєю чергою, стикаються з нестачею боєкомплекту, розхід якого зараз просто шалений. На жаль, через ситуацію в США у нас є певний дефіцит (боєприпасів – 24 Канал) до західних зразків озброєння. Саме за рахунок цього росіянам і вдається отримувати деякі тактичні переваги", – зазначив Крамаров.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на фронті не вистачає й снарядів 122-го і 152-го калібрів , які були властиві всім арміям пострадянських країн. Через цю нестачу Сили оборони мусили корегувати свої плани на полі бою.

Втім, не можна сказати, що для Росії просування на флангах Авдіївки є "зручним", адже бої відбуваються на відкритій місцевості, через що час від часу Сили оборони в контратаках повертають втрачені раніше позиції, зайняття яких дорого коштує ворогу.

З чим пов'язана зміна тактики агресора

Також, за повідомленням Юрія Барабаша, ворог вкотре змінив тактику, вдаючись на окремих ділянках Авдіївського напрямку до більш масованих штурмів із залученням техніки.

"Під Авдіївкою можна побачити, що російський ВПК дійсно працює. В них (окупантів – 24 Канал) іде робота хвилями. Ми бачимо, як в тил ворога приходить ешелон із танками: їх розвантажують, і намагаються одразу ними атакувати. Після цього два – три дні (у агресора – 24 Канал) іде збільшення втрат до 20 – 30 машин, і далі вони знову починають їх економити", – поділився спостереженнями військовий експерт.

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