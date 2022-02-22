Росія намагається підняти бунти в українських тюрмах, – Малюська

Денис Малюська заявив, що Росія намагається підняти бунти в українських в'язницях. Однак у держави-агресорки нічого не виходить.

Відповідну заяву у мережі зробив міністр юстиції Денис Малюська. Він також попросив українців протягом наступних тижнів не реагувати емоційно на "сфальшовані відосики та проплачені протести біля в'язниць".

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Росія намагається підняти бунти в тюрмах України

За оперативною інформацією, Росія намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі,

– повідомив Малюська.

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