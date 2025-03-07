"Російські ДРГ були на Сумщині": як Курська операція змінила ситуацію

Російські військові продовжують спроби прорвати український кордон на Сумщині. Метою ворога, ймовірно, є перерізати логістичні шляхи Сил оборони, щоб завадити виконанню Курської операції.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що активні бої на Курщині тривали протягом грудня – січня, після чого у лютому 2025 року ворог зменшив інтенсивність бойових дій. Росіяни перегруповувались, поповнювали втрати та підвозили озброєння, щоб на початку березня активізуватись.

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"Тривають інтенсивні бої. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських військ", – підкреслив він.

Чому росіяни атакують Сумщину

Олександр Мусієнко зазначив, що ворог використовує різні напрямки, зокрема і Сумську область, для того, щоб спробувати розтягнути українську лінію оборони, аби загрожувати логістичним шляхам ЗСУ.

Підрозділи Збройних Сил України працюють над тим, щоб росіянам це не вдалось.

Але на Сумщині залишаються ризики для цивільного населення. Ворог не припиняє застосовувати різні засоби ураження, а саме авіабомби чи дрони, щоб завдавати ударів там,

– сказав військовослужбовець.

Лінія бойового зіткнення залишається стійкою, ворогу не вдається її прорвати.

Російські ДРГ

Військове командування Росії направляє свої диверсійно-розвідувальної групи до українських позицій, щоб перевіряти оборонні спроможності та руйнувати логістику ЗСУ.

Ще до моменту проведення Курської операції ворог залучав свої ДРГ, намагаючись прориватися через лінію державного кордону на Сумщині та Чернігівщині,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Україна була вимушена евакуювати жителів прикордонних селиш, які межують із Росією, через постійні обстріли артилерією.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року з'явилася інформація про можливий захід російських ДРГ у район села Новеньке на Сумщині. Ворог протягом кількох днів здійснював піхотні штурми на прикордонних ділянках, але прориву не відбулося. Росіяни намагалися видати ці дії за початок масштабного наступу, проте українські військові контролюють ситуацію.