Російське керівництво намагається укомплектувати нові військові формування, – ISW

Окупанти намагаються створити та укомплектувати нові військові формування. Зробити це пробують без проведення загальної мобілізації.

До окупаційних військ росіян намагаються заманювати грошима. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Тепер не втечуть: у мобілізованих росіян відбиратимуть закордонні паспорти

Як ворог намагається укомплектувати нові формування

Військове керівництво країни-агресора намагається створити та укомплектувати нові формування. У середині травня пропагандистські ЗМІ повідомили, що влада Кабардино-Балкарської Республіки пропонує виплачувати 20 000 рублів – приблизно аж 240 доларів США – жителям, які приєднаються до новосформованого 40-го армійського корпусу.

Також, за даними росЗМІ, губернатор Ростовської області Голубєв доручив військкоматам виплатити премії добровольцям, які вступають на службу за контрактом у Ростовський Георгіївський мотострілецький батальйон 144-ї ОМСБр 40-го армійського корпусу.

Пропагандисти зазначили, що це перші випадки 40-го армійського корпусу в публічній пресі. Аналітики ISW також не фіксували згадок про це формування до повідомлень з середини травня.

До речі, раніше в американському Інституті вивчення війни повідомляли про спеціальне формування добровольчого 3-го армійського корпусу, що був створений влітку 2022 року та мав кінцеву чисельність близько 20 000 осіб.

Незрозуміло, як російське військове керівництво має намір укомплектовувати формування армійського корпусу, враховуючи поширені та постійні проблеми з формуванням сил,

– зауважили в ISW.

Читайте також Все на захист Рубльовки: як атака дронів на Москву показала, що Росія абсолютно беззахисна

Росія може почати нову хвилю мобілізації

Нещодавно в естонській розвідці заявили, що в Росії можуть почати нову хвилю мобілізації. Зазначили, що за їхніми даними, дуже висока ймовірність. У розвідці прогнозують, що це станеться вже найближчим часом.