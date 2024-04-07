Росія наражає на небезпеку ядерний об'єкт: у ГУР відреагували на вибух безпілотника на ЗАЕС

Вдень 7 квітня МАГАТЕ повідомило про вибух безпілотника на території Запорізької АЕС. Нині у ГУР прокоментували цей інцидент.

Російські пропагандисти вже встигли традиційно звинуватити у всьому Україну. Однак у ГУР вкотре спростували заяви країни-агресорки.

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Україна не причетна до провокацій на Запорізькій АЕС

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій ЗАЕС. За його словами, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою окупантів.

Він наголосив, що Росія вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи.

Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів,

– заявив український посадовець.

Юсов сказав, що Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС. Як зазначив представник ГУР МО, лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики.

Зауважимо, що наразі, на жаль, Запорізька АЕС перебуває під контролем Росії та її озброєних загарбників, які розташовані по периметру станції.

Раніше МАГАТЕ повідомило про вибух безпілотника на території ЗАЕС