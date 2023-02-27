Росія нарощує інтенсивність штурмових дій, – Маляр розповіла про тактику ворога
Джерело:Ганна Маляр
Окупанти не залишають надій захопити якомога більше українських територій, а тому нарощують інтенсивність штурмових дій. Станом на кінець лютого ситуація на фронті залишається складною.
При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що найскладнішою ситуація є на Бахмутському напрямку.
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Тактика окупантів
Заступниця міністра оборони розповіла, що окупаційні війська під час наступальних дій використовують тактику виснаження і тотального руйнування.
Разом з тим, ворог зазнає значних втрат, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб,
– наголосила вона.
Також Ганна Маляр повідомила, що попри це захисники України мужньо воюють з ворогом. Вони ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги ворога.
Епіцентром удару окупантів залишається Бахмут
Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону також наголосив, що епіцентром ворожого удару залишається Бахмут, ситуація в районі якого є важкою, але контрольованою. Запеклі бої також тривають у районі Ягідного, де українські військові роблять все, щоб не дати загарбникам просунутися.
Також командування постійно спостерігає за пересуванням сил окупантів і знає про його потенційні наміри.
Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, у районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне,
– сказав він.
Так, за останню добу на цьому напрямку військові України зафіксували:
- 300 обстрілів з різних видів ствольної артилерії та РСЗВ,
- 60 боєзіткнень.
За словами Череватого, під час бойових зіткнень вдалося ліквідувати 63 окупантів, а ще 141 загарбнику завдати різного ступеня поранень.
Зазначимо, що за словами спікера Східного угруповання ЗСУ, динаміка бойових дій суттєво не змінилася. Ця ділянка фронту вже 7 місяців перебуває під сильним обстрілом.
Як події на Сході можуть розвиватися весною
- Політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади Андрій Коваленко розповів, що наступ росіян на Сході України триває вже кілька тижнів. Однак він переважно вже "захлинається" на багатьох ділянках фронту.
- Коли ж почнеться відлига і грунт буде вологим, в окупантів вже не буде можливості здійснювати рейди бронетехніки на певні дистанції. Адже через такі погодні умови танки та бронетехніка просто загрузатимуть у багнюці.
- Тож росіяни, ймовірно не матимуть успіху у районі Сватового та Кремінної. Однак згортання атак ворога не стосується Бахмута та Вугледара на Донеччині.
- Натомість це відкриє певні можливості для військових України, адже окупанти перейдуть переважно до піхотних рейдів штурмових груп. Часто такі піхотні виходи на підготовані позиції Сил оборони для ворога завершуються великими втратами.