Росія нарощує інтенсивність штурмових дій, – Маляр розповіла про тактику ворога

Окупанти не залишають надій захопити якомога більше українських територій, а тому нарощують інтенсивність штурмових дій. Станом на кінець лютого ситуація на фронті залишається складною.

При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що найскладнішою ситуація є на Бахмутському напрямку.

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Тактика окупантів

Заступниця міністра оборони розповіла, що окупаційні війська під час наступальних дій використовують тактику виснаження і тотального руйнування.

Разом з тим, ворог зазнає значних втрат, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб,

– наголосила вона.

Також Ганна Маляр повідомила, що попри це захисники України мужньо воюють з ворогом. Вони ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги ворога.

Епіцентром удару окупантів залишається Бахмут

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону також наголосив, що епіцентром ворожого удару залишається Бахмут, ситуація в районі якого є важкою, але контрольованою. Запеклі бої також тривають у районі Ягідного, де українські військові роблять все, щоб не дати загарбникам просунутися.

Також командування постійно спостерігає за пересуванням сил окупантів і знає про його потенційні наміри.

Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, у районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне,

– сказав він.

Так, за останню добу на цьому напрямку військові України зафіксували:

300 обстрілів з різних видів ствольної артилерії та РСЗВ,

60 боєзіткнень.

За словами Череватого, під час бойових зіткнень вдалося ліквідувати 63 окупантів, а ще 141 загарбнику завдати різного ступеня поранень.

Зазначимо, що за словами спікера Східного угруповання ЗСУ, динаміка бойових дій суттєво не змінилася. Ця ділянка фронту вже 7 місяців перебуває під сильним обстрілом.

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