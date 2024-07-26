Що відбувається на Запорізькому напрямку: Мусієнко припустив плани ворога

У Запорізькій області російська армія нарощує свої сили. Там нині налічується близько 90 тисяч окупантів. Є висока вірогідність того, що противник там наважиться здійснити наступальні дії.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що в цьому немає військової мети, а більше пропагандистська та показова для США й Заходу.

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Дії окупантів пов'язані з ультиматумом Путіна

Коли Путін озвучив ультиматум по те, що Україна має вивести свої війська з Херсонської й Запорізької областей, ще тоді Мусієнко озвучив, що російський диктатор буде намагатися здійснити демонстраційні військові дії.

"Росія вчинить щось таке, щоб спробувати віддзеркалити Кринки, провести таку ж операцію, але, як вони вважають, вдалішу. Створити так звану санітарну зону, як на Харківщині, тільки десь там. Вони хочуть створити Україні певні проблеми й продемонструвати Заходу, що начебто українські сили не можуть перехопити ініціативу і нею володіють російські війська", – озвучив Мусієнко.

Про те, що наступ окупантів може відбутися на Запорізькому напрямку, свідчить перекидання ними сил на зазначену ділянку, а також й те, що Головнокомандувач Сирський в своєму інтерв'ю теж говорить про цей напрямок. Мусієнко припустив, що українському Генштабу певні плани ворога стосовно цього вже відомі.

"Ще місять тому в медіа з'являлись кадри, як на Запорізькому напрямку оснащують оборонні позиції. В мене виникає питання, чи зважиться Росія там на атаки найближчим часом, чи, враховуючи тенденції, які можуть бути в середині серпня, візьме паузу. Можливо, ворог буде доукомплектовувати свої сили й орієнтовно в жовтні рушить на Запорізькому напрямку", – прогнозує Мусієнко.

Росія хоче викликати реакцію США й Заходу

Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що в разі, якщо наступ російської армії на Запорізькому напрямку все ж станеться, то це матиме політичну мету, а не військову. Бо в листопаді вибори в США, а значить треба Трампу, який говорив, що Росія – це військова машина, яку не перемоги, у підтвердження цих слів щось демонструвати.

Путін хоче підвести до того, щоб був ультиматум й показати, що російські війська намагаються його виконати. Під цим тиском після виборів президента США він хоче показати, що начебто Україна не може перехопити ініціативу. Буцімто, якщо Україна не піде на поступки, то Росія військовим шляхом може досягти цих цілей,

– озвучив Мусієнко.

Це, зі слів Мусієнка, буде робитися для того, щоб викликати реакцію на Заході, аби там погодились на умови Росії.

В Генштабі України повідомили, що на Оріхівському напрямку Запорізької області окупанти отримали жорстку відсіч поблизу населених пунктів Роботине, Мала Токмачка та Новоандріївка, здійснивши 5 атак. Окрім того, росіяни бомбардували 7 КАБами район Малої Токмачки та випустили понад 120 некерованих авіаракет. НАРами цілили у бік Гуляйполя, Лобкового і Кам'янського.