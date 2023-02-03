Росія нарощує кількість військ на Запорізькому напрямку: яка роль вагнерівців

Росіяни зосереджують основні зусилля на Донеччині та Луганщині, але перекинули ПВК "Вагнера" на Запорізький напрямок. Вагнерівці є легкою піхотою і виконують для окупаційного війська певні функції.

Насамперед мовиться про проведення найманцями Євгєнія Пригожина обмежених штурмових дій. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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Яка роль вагнерівців на Запорізькому напрямку

Саме для таких дій російські загарбники можуть використати вагнерівців. Так, Росія намагається збільшити кількість військ на окремих ділянках Запорізького напрямку. Однак це не означає, що окупантам вдасться їх зібрати у достатній кількості.

Натомість можливі певні демонстраційні дії та тиск на наші позиції з метою відвертати увагу наших бійців від відбиття тих атак і просувань, щоб наші підрозділи не були використані на інших напрямках,

– зауважив Грабський.

На його думку, така мета ворога є абсолютно очевидною та доступною. Власне для цього вагнерівці й підходять на Запорізький напрямок, оскільки на основних фронтах російським загарбникам будуть неохідні ударні механізовані або бронетанкові кадрові підрозділи армії країни-агресорки.

Грабський пояснив, яка роль вагнерівців на Запорізькому напрямку: дивіться відео

"Виходить така заміна кадрових військ вагнерівцями", – підсумував військовий експерт.

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