Не лише "Шахеди": секретний завод в Алабузі наростив виробництво інших небезпечних дронів

Росія постійно атакує Україну ударними дронами-камікадзе, які вона навчилась виготовляти. Західні медіа пишуть, що секретний завод наростив виробництво.

За останні пів року російські атаки безпілотників зросли з приблизно 400 у травні до понад 2400 у листопаді. Про це пише 24 Канал із посиланням на підрахунки CNN, отримані від українських військових.

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Росія розширила виробництво

У грудні Росія завдала щонайменше 1700 ударів безпілотників. Західні журналісти виявили, що завод, який виготовляє ці безпілотники, розширив свою роботу.

Мовиться про завод в Алабузькій спеціальній економічній зоні, що на півдні Росії в Татарстані. Це підприємство розширило виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки. Для цього росіяни використовують низку китайських компонентів. Крім цього, найняли дуже молоду, низькокваліфіковану робочу силу.

Джерела видання також заявили, що завод також виробляє тисячі безпілотників-приманок, призначених для виснаження української оборони. Супутникові знімки вказують на те, що там побудували дві додаткові будівлі та посилили безпеку.

Видання відзначило, що журналісти звернулись за коментарями до міноборони Росії та до Алабуги, але там проігнорували запити.