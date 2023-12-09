Наступ росіян на Авдіївку: у ЗСУ розповіли, чи успішні атаки окупантів

Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку, проте ЗСУ стримують їх. Вороги майже всю свою активність зосередили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів у ефірі телемарафону, що понад 90% боєзіткнень минулої доби відбулось саме на двох вищезгаданих напрямках. В ISW пояснювали, чому саме там ворог зосереджує зусилля.

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Яка ситуація в районі Авдіївки

Для атак протягом 8 грудня 2023 року російські загарбники не використовували авіацію.

Значно зменшилась кількість застосування дронів-камікадзе, але дуже активно залучається артилерія і піхотні підрозділи. Також там, де це можливо для противника, – бронетехніка,

– розповів Олександр Штупун.

Також ворог б'є з реактивних систем залпового вогню по дорогах і по населених пунктах. Окупанти намагаються ускладнити нашу логістику.

ЗСУ відбивають атаки ворога

Речник Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що на Авдіївському напрямку було 35 атак противника. Мовиться про територію східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Попри все, наші військові відбили атаки російських окупантів,

– розповів Шпутун.

За його словами, на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога. Там Росія атакує в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники за добу відбили 24 атаки.

Щодо Шахтарського та Запорізького напрямку, то активність ворога там не є великою.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти отримали чіткі часові рамки щодо наступу – захопити Авдіївку та Куп'янськ до виборів в Росії. Останні заплановані на 15 – 17 березня 2024 року.

Олександр Штупун розповідав раніше, що росіяни на Таврійський напрямок перекидають резерви. За словами речника, до новоприбулих ставляться гірше, аніж до тварин.

Саме тому окупанти на Авдіївському напрямку втрачають до 300 – 400 осіб на добу. Загалом на Авдіївському напрямку діє понад 40 тисяч російських загарбників.

Олександр Штупун розповів, що окупанти перед киданням піхоти вперед зазвичай проводять артилерійську підготовку й удари авіацією. Окупанти намагаються вибити піхоту та техніку, а потім вперед кидають бронетехніку. Росіяни зменшують застосування авіації, щоб ворожі бомби (не точні) не потрапляли в їхні ж атакуючі підрозділи.