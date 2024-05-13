У ЦПД пояснили, чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з Росією на Харківщині
Джерело:Андрій Коваленко
Російські війська активізували наступальні дії на Харківському напрямку. Втім, за словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на цьому відрізку кордону неможливо побудувати оборонні укріплення.
Наразі краще укріпити кордон на Харківщині не можна, тому що ЗСУ опиняться під щільним російським обстрілом.
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Росіяни можуть знищити техніку та інженерів при зведенні оборони
Коваленко зазначив, що стосовно оборонних рубежів наразі точиться багато маніпуляцій.
Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка і всі інженери просто знищувались би ворогом – його дронами, його артилерією,
– каже голова ЦПД.
При цьому лінії оборони у Харківській області все-таки є. За словами Коваленка, вони дуже надійні. Детальніше про них стане відомо пізніше.
"Оборонна операція триває", – підсумував голова ЦПД.
Ситуація на Харківському напрямку: останні новини
- Росіяни почали штурмові дії на Харківщині 10 травня. Удосвіта окупанти спробували прорвати нашу лінію оборони під прикриттям бронетехніки, проте ЗСУ атаки відбили.
- Такими діями на Харківщині ворог хоче домогтися передислокації українських сил на цей напрямок зі Сходу та Півдня.
- При цьому Харківську область штурмує російська піхота без бронетехніки. У ЗСУ кажуть, що росіяни вмирають пачками, але все одно певний тиск є і місцями вони таки досягають успіху.
- Наразі найскладніша ситуація на околицях Вовчанська. Там йдуть важкі бої. З міста евакуювали уже 6 тисяч людей.
- Нині також ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук'янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка. Росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук'янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.
- На цих напрямках протягом останньої доби було здійснено 22 штурмові дії, 14 з яких – тривають.