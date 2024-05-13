У ЦПД пояснили, чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з Росією на Харківщині

Російські війська активізували наступальні дії на Харківському напрямку. Втім, за словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на цьому відрізку кордону неможливо побудувати оборонні укріплення.

Наразі краще укріпити кордон на Харківщині не можна, тому що ЗСУ опиняться під щільним російським обстрілом.

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Росіяни можуть знищити техніку та інженерів при зведенні оборони

Коваленко зазначив, що стосовно оборонних рубежів наразі точиться багато маніпуляцій.

Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка і всі інженери просто знищувались би ворогом – його дронами, його артилерією,

– каже голова ЦПД.

При цьому лінії оборони у Харківській області все-таки є. За словами Коваленка, вони дуже надійні. Детальніше про них стане відомо пізніше.

"Оборонна операція триває", – підсумував голова ЦПД.

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