Екстримально складна ситуація: що може спинити росіян біля Покровська

Продовжується наступ росіян на Покровському напрямку. Росія не планує зупнятися, а захоплення українських територій є для неї пріоритетним завданням.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що Владімір Путін вірить, що стабілізує ситуацію на Курщині. Але насамперед хоче просунутися на Донеччині.

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Що відбувається в районі Покровська

Путін робить найбільший акцент саме на захопленні українських областей. Що буде з Курщиною його не надто цікавить. Він впевнений, що коли виконає бойові завдання: захопить Покровськ, Торецьк, переріже логістику ЗСУ, тоді спокійно зможе взятися за Курську область.

Хоча прорив кордону був для Росії неочікуваним, взагалі не за планом і вони були змушені адаптовуватися, але все-таки обрали наступ на Покровськ, а не порятунок курчан. Тепер окупанти втратили вже понад тисячу квадратних кілометрів території Курської області.

Попри це ситуація на Покровському напрямку екстремально складна, тому що росіяни вийшли на рубіж Гродівка – Новогродівка. Це останній рубіж на шляху до Мирнограда та Покровська,

– зауважив Олександр Коваленко.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Від того, як відбуватимуться бойові дії на цих ділянках, залежатиме початок штурмових дій самого Мирнограда та Покровська. Саме Новогродівка та Гродівка може почати процес виснаження ворога, про який уже не раз говорилося.

"Якщо вони достатньо виснажать російські окупаційні війська, то просування зупиниться. Якщо виснаження не буде, то вже цієї восени можуть розпочатися повноцінні штурмові дії Покровська", – підсумував Олександр Коваленко.