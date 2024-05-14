У мережі заявили про захід окупантів на м'ясокомбінат у Вовчанську: в ЗСУ прокоментували
У мережі з'являлися повідомлення про те, що росіяни нібито зайшли на м'ясокомбінат у Вовчанську і закріпилися там. Однак в ЗСУ цю інформацію спростували.
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону заявив, що присутність росіян на території м'ясокомбінату у Вовчанську Харківської області офіційно не підтверджена. Він наголосив, що ворог у такий спосіб намагається посіяти паніку. Про це пише 24 Канал.
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Яка ситуація зараз у Вовчанську
Волошин послався на інформацію адміністрації міста, яка заявляла, що окупантів у місті немає. Однак підтверджено, що біля Вовчанська тривають бої.
Усі бої тривають поблизу міста, і якраз місто обстрілюють. Тобто інформація щодо присутності окупантів офіційно не підтверджена не була. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і поширює недостовірну інформацію,
– сказав речник.
Він додав, що росіяни прагнуть посіяти паніку та невпевненість у суспільстві, переконуючи цим, що населення буде в загрозі, яка насувається саме через кордон. Тож він порадив довіряти офіційній інформації з перевірених джерел.
На даний час ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники отримують підкріплення і стабілізують обстановку в тому чи іншому напрямку. А в інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу,
– заявив Волошин.
Яка ситуація у Вовчанську
- Зранку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог не припиняє спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої.
- Він зазначив, що наші воїни намагаються стабілізувати ситуацію по всіх напрямках та знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ.
- Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді загинули двоє місцевих жителів% 80-річна жінка та 83-річний чоловік.