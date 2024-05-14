У мережі заявили про захід окупантів на м'ясокомбінат у Вовчанську: в ЗСУ прокоментували

У мережі з'являлися повідомлення про те, що росіяни нібито зайшли на м'ясокомбінат у Вовчанську і закріпилися там. Однак в ЗСУ цю інформацію спростували.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону заявив, що присутність росіян на території м'ясокомбінату у Вовчанську Харківської області офіційно не підтверджена. Він наголосив, що ворог у такий спосіб намагається посіяти паніку. Про це пише 24 Канал.

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Яка ситуація зараз у Вовчанську

Волошин послався на інформацію адміністрації міста, яка заявляла, що окупантів у місті немає. Однак підтверджено, що біля Вовчанська тривають бої.

Усі бої тривають поблизу міста, і якраз місто обстрілюють. Тобто інформація щодо присутності окупантів офіційно не підтверджена не була. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і поширює недостовірну інформацію,

– сказав речник.

Він додав, що росіяни прагнуть посіяти паніку та невпевненість у суспільстві, переконуючи цим, що населення буде в загрозі, яка насувається саме через кордон. Тож він порадив довіряти офіційній інформації з перевірених джерел.

На даний час ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники отримують підкріплення і стабілізують обстановку в тому чи іншому напрямку. А в інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу,

– заявив Волошин.

Яка ситуація у Вовчанську

Зранку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог не припиняє спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої.

Він зазначив, що наші воїни намагаються стабілізувати ситуацію по всіх напрямках та знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ.

Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді загинули двоє місцевих жителів% 80-річна жінка та 83-річний чоловік.

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