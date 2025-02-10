Росія застосовує проти країн НАТО технологічні інновації, випробувані у війні в Україні, – ISW

Російська армія використовує технічні інновації у війні проти України. Ці ж розробки країна-агресорка застосовує і проти країн НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми КНДР використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу, – ISW

Які саме технологічні розробки використовує Росія проти НАТО

Аналітики пишуть, що під час війни Росія розвиває і вдосконалює свої можливості використання безпілотників, зокрема стійкість дронів до радіоелектронної боротьби та власні можливості РЕБ.

Протягом 2024 року командування НАТО і країни Альянсу дедалі частіше стали попереджати про російські диверсії та гібридні операції проти країн-членів блоку.

Ці повідомлення демонструють необхідність для країн НАТО продовжувати розвивати свої оборонні можливості. Це пов'язано з тим, що Росія продовжує використовувати свій досвід на полі бою в Україні для впровадження нових технологій,

– мовиться у звіті Інституту вивчення війни.

До слова, аналітики ISW раніше писали, що російська армія використовує у війні проти України систему GCS, яка може керувати "роєм" необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування. Ця система дозволяє керувати безпілотниками на різних частотах, щоб уникати українських засобів радіоелектронної боротьби.