Росія навряд чи прискорить наступ на Донбас протягом наступного місяця, – розвідка Британії

Донбас є однією з головних цілей російської армії. Там з самого початку війни ввелися чи не найактивніші бої.

Наступ на Донбасі відстав від графіка і втратив темп

Втім, зараз наступ Росії на цьому напрямку втратив темп і значно відстав від графіка. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

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Так, за останній місяць попри дрібні початкові успіхи, Росії не вдалося досягти істотних територіальних успіхів на Донбасі, а виснаження її військ – незмінно на високому рівні.

Зараз Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого,

– йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії прогнозує, що ці втрати, наімовірніше, будуть посилюватися втратою критичних факторів, як-от мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.

У британській розвідці додали, що Росії і так не вистачало мостового обладнання протягом усієї війни, що сповільнювало та обмежувало наступальні маневри. Росіяни також відчувають потребу у більшій кількості безпілотників, адже їхні вразливі для української ППО.

Так, за нинішніх умов, навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів. Багато з втрачених засобів не можна швидко відновити. Ймовірно, це стане на заваді російським операціям в Україні.

Втрати ворога: коротко

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