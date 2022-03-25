Росія чи не найбільше у світі витрачає грошей на брехню, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що, напевно, ніхто у світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню, як Росія. За його словами, мовиться про десятки мільярдів доларів.

Усі гроші йдуть на підтримку потужної системи кремлівської пропаганди. Про це глава держави повідомив під час звернення ввечері 25 березня, пише 24 канал.

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Вони витратили та витрачають на це десятки мільярдів доларів. Напевно, ніхто у світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню,

– сказав Володимир Зеленський.

"Але вони не врахували єдиного. Там, де шлях брехні, потрібно прокладати грошима і результат при цьому не гарантований, шлях правди – складний, прокладає себе сам. Головне – бути щирим", – додав президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео