Росія назавжди застрягла у великодній суботі, але воскресіння буде, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері 23 квітня звернувся до українців. Президент наголосив, що цього дня для християн східного обряду була Велика субота.

Український лідер зауважив, що це – час між розп'яттям та воскресінням, повідомляє 24 канал. Схоже, Росія на роки застрягла саме у такому дні – коли смерть тріумфує, а Бога нібито немає.

Зауважте Зеленський звернувся до українців у Великодню ніч

Схоже, що Росія застрягла саме в такому дні. На роки. У дні, коли смерть тріумфує, а Бога нібито немає. Але воскресіння буде. Життя переможе смерть,

– наголосив Зеленський.

Він запевнив, що зло обов'язково покарають. Росії доведеться вивчити ці істини, це – лише питання часу.

Зеленський наголосив, що лише питання часу, коли:

всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за злочини, які вони скоїли;

Україна поверне усіх депортованих людей;

всі українці на своїй землі відчують, що таке впевнений мир.

Важливо – Нічне звернення Зеленського за 23 квітня: дивіться відео