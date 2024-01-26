Кремль більше не дає помилування в'язням із загонів "Шторм" : в ISW пояснили, що змінилося

У Росії більше не пропонують засудженим, які вступають до лав армії, помилування. Також у Кремлі суттєво змінюють умови служби для новобранців-в'язнів, оскільки їх стає все менше.

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія пішла на такий крок, аби утримати на фронті якомога більше в'язнів. Нові підрозділи "Шторм V", які також формують з ув'язнених, вже формують на зовсім інших умовах.

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Чому Росія змінює умови служби для в'язнів

У ЗМІ повідомляли, що, у серпні 2023 Кремль, ймовірно, припинив формувати загони "Шторм Z" з ув'язнених і почав вербувати нових ув'язнених для "Шторм V". Однак, нові підрозділи з в'язнів мають інші умови контракту.

Ймовірно, окупанти почали їх формувати у вересні 2023 року. Новобранці-в'язні у "Шторм V" вже мають зовсім інші умови для служби. Так, раніше ув'язнені відправлялися на війну за умови, що будуть помилувані, а контракт з міноборони підписували на 6 місяців. Нині ж такі новобранці з в'язниць не отримують помилування чи навіть умовно-дострокового звільнення, а контракти продовжують на невизначений термін – до кінця так званої "спецоперації".

Росія хоч і мобілізую в'язнів, але юридично – вони не звільняються. Це свідчить про те, що у Кремлі значною мірою покладаються на мобілізованих ув'язнених, адже вони допомагають підтримувати рівень формування окупаційних сил, а також, скоріш за все, дозволяє проводити якість ротації.

В ISW додали, що від початку 2023 року до вересня кількість російських в'язнів зменшилася на 54 тисячі. Це свідчить зокрема і про суттєві втрати російської армії.

Втрати новобранців-в'язнів у війні в Україні та відносно короткі терміни їх контрактної служби, можливо, спонукали Кремль запровадити більш обмежувальні умови служби. Це роблять для того, щоб утримати більше засуджених на фронті в Україні. Умови контракту на службу в нових підрозділах "Шторм V" менш привабливі та можуть зменшити зусилля з вербування засуджених, хоча російські чиновники регулярно застосовували заходи примусу, щоб змусити засуджених підписати контракт,

– мовиться у звіті ISW.

Окрім того, аналітики також зазначили, що змінюють умови служби для в'язнів і тому, щоб зняти навантаження з російського бюджету. Зокрема, росЗМІ днями писали, що ув'язнені зі "Шторму Z" написали листа Владіміру Путіну з проханням виплатити обіцяні зарплати, надати одноразову допомогу пораненим, а також надати документи про зняття судимостей. Однак окупанти у відповідь отримали лише повідомлення про те, що, згідно з новим указом Путіна, одноразові виплати не поширюються на загони "Шторм Z", а інші прохання окупантів так і залишилися без відповіді.

Росія кидає на фронт поранених із загонів "Шторм Z"

У грудні 2023 року у розвідці Великої Британії зазначили, що держава-агресорка відмовляється належним чином лікувати своїх бійців з підрозділу "Шторм Z". Натомість поранених в'язнів кидають знову на фронт, попри ампутацію кінцівок чи інші поранення.

Як пояснили у розвідці, таке ставлення може пояснюватися тим, що ув'язненні із загонів "Шторм Z" не мають документів, аби звернутися у госпіталь і офіційно оформити усі довідки про поранення та звільнення від служби.