Росія не допустить відновлення України в межах 1991 року, – цинічна заява МЗС Росії

Російське МЗС цинічно заявило, що це допустить відновлення України в межах кордонів 1991 року. Ба більше, окупанти звинуватили Сили оборони в нібито "дроновій атаці" на цивільних у місті Олешки Херсонської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву російського МЗС.

Дивіться також ГУР і ЦПД опублікували дані понад десяток кремлівських пропагандистів та "воєнкорів"

У Росії зробили цинічну заяву

У російському МЗС цинічно заявили, що "не допустять відновлення України в кордонах 1991 року". Це нібито пов'язано з "терористичною атакою", в якій окупанти звинуватили Україну.

Так, зранку 1 травня у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області пролунав вибух. Росіяни звинуватили у цьому ЗСУ та заявили, що нібито був атакований цивільний об'єкт.

Втім, варто наголосити, що окупанти власноруч влаштовують провокації проти мирного населення. Доказів злочинів окупантів є чимало. До прикладу, під час так званого "великоднього перемир'я" російська армія обстріляла Донецьк, а звинуватила у цьому Україну.