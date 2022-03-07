Росія не досягла цілей, запланованих на сьогоднішній день, – розвідка Британії
Протягом вихідних в українських містах тривали потужні удари російської авіації та артилерії. Проте наземні війська окупантів незначно просунулися.
Найбільше авіаударів за останні дні отримали Харків, Миколаїв, Чернігів та Маріуполь.
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За даними розвідки Британії, російські війська досягли мінімального наземного просування протягом вихідних.
Дуже малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день,
– повідомили у Розвідці.
Додамо, що українські військові продовжують міцно тримати оборону на всіх напрямках. Вороги натомість зазнають величезних втрат.
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Текст публікації Міноборони Британії:
Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день.