Росія вже погрожує миротворцям, які можуть опинитись в Україні: до чого знову готується Кремль

Деякі партнери України мають на меті розмістити на території нашої держави свої війська. Як не дивно, але Росія проти цього. Кремль вже погрожує стосовно цього.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що дискусії щодо розміщення миротворців на території України й далі тривають. Немає свідчень, які б доводили, що країни, які входять до "коаліції охочих" передумали.

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Росії потрібне постійне протистояння

Олександр Мусієнко зауважив, що США чекають, що Європа відіграватиме серйозну роль у підтримці України. Виглядає, ніби там не заперечують ймовірність того, що війська європейських країн можуть бути розміщені на території нашої держави.

Те, що в Росії на це реагують вказує на те, що росіяни намагаються готувати запасний варіант на випадок, якщо в якийсь момент доведеться заявити про призупинення або згортання так званого СВО,

– сказав військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

На його думку, Росія у такому форматі, як є зараз, не може існувати. Якщо Кремль не говоритиме про постійні виклики та загрози, то країна-агресор розвалиться.

Ймовірно, саме тому окупанти зараз й порушують питання про північну Європу, країни Балтії та Захід, щоб демонструвати росіянам постійні загрози з боку інших країн.

Важливо! У The Times припустили, що європейським країнам важко зібрати навіть 25 тисяч військових для потенційної місії в Україні через нестачу ресурсів і людей. Хоча обговорювалося створення масштабної коаліції, нині Велика Британія та Франція схиляються до відправлення інструкторів на Захід України замість повноцінного військового контингенту.

Кремлівська пропаганда вже починає працювати так, щоб готувати суспільство до нових воєн, якщо агресію проти України зараз доведеться припинити.