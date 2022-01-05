Росія не має права голосу в питанні відносин України та ЄС, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права ділити Європу на зони впливу. Країна-агресорка не має права голосу у визначенні характеру відносин між Україною та ЄС.

Відповідну заяву глава МЗС України Кулеба зробив під час спільної пресконференції з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Вона відбулася у середу, 5 січня.

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Хочу наголосити: Україна і ЄС єдині в тому, що Росія не має права ділити Європу на зони впливу і визначати, куди, як, коли може розширюватися Європейський Союз і який характер відносин буде між Україною та ЄС,

– заявив Кулеба.

Він наголосив, що це – відносини виключно Києва та Брюсселя. Москва у цьому не має жодного права голосу.

"Конфлікт на межі"

Боррель заявив, що наразі конфлікт на Донбасі перебуває на межі. Росія незвичайним способом нарощує війська і зброю вздовж українського кордону.

Головний дипломат ЄС наголосив: будь-яка військова агресія проти України матиме мати масштабні наслідки та величезну ціну.

Боррель додав, що Україна та ЄС разом працюватимуть над деескалацією ситуації.

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