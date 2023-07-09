Навіть "царя" нема кому охороняти: яка ситуація з резервами військових в Росії

Наразі російська армія задіяла усі резерви у війні з Україною. Їй конче потрібен людський ресурс і для його поповнення країна-окупантка може провести чергову хвилю мобілізації. Утім, набрати 400 тисяч, як раніше, вже не вдасться.

Про це 24 Каналу зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він оцінив реальну кількість майбутнього резерву російської армії.

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"Згадаємо "марш" Пригожина. Він показав, що все боєздатне у них (росіян – 24 Канал) на фронті. Навіть всередині Росії немає кому "царя-батюшку" охороняти. Ближче Москви жодної частини не знайшлося. Це дуже показово", – відзначив Дикий.

Задіяно все

За словами військового, наразі окупанти залучили у війні усі боєздатні резерви. Тому російська армія численна лише на папері.

"У них воює 58 армія – та сама, яка тримала під контролем і в жаху увесь південний і північний Кавказ і вторгалася в Грузію. В них залучена та вже значно перестала існувати морська піхота Тихоокеанського флоту – залишилася під Вугледаром", – повідомив він.

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Утім, не виключено, що Росія може провести нову мобілізацію серед населення. Але це може трапитися не раніше, ніж восени.

В минулу вони набрали 400 тисяч і фактично на цьому їхня система колапсувала. Зараз вони це не потягнуть, але 200 – 250 тисяч здатні десь восени виставити,

– припустив Євген Дикий.

Він додав, що росіяни можуть повернути вагнерівців, але не як стратегічний резерв. Вони будуть поповненням втрат.

"Частин, які б суттєво щось змінили, в Росії вже не залишилося", – резюмував військовий.

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